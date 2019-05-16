НАБУ пояснило затягування справ Злочевського діями ГПУ

Розслідування справ екс-міністра екології Миколи Злочевського затягується через дії слідчих Генпрокуратури до передачі матеріалів Національному антикорупційному бюро України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз НАБУ.

У НАБУ відзначили, що розслідують дві справи, які пов'язані зі Злочевським. Обидві справи відкривала Генпрокуратура в 2014-2015 роках, в них мова йде про видачу спеціальних дозволів на користування надрами та закупівлю за рахунок держбюджету послуг з дистанційного зондування землі.

У той же час аналіз переданих до НАБУ матеріалів показав їх низьку якість, через що детективи були змушені почати розслідування з нуля. При тому, що з моменту початку розслідування ГПУ по цих справах минуло від 6 місяців до 1,5 року. Крім того, багато оригіналів документів по закупкам в Мінекології виявилися знищеними, а ГПУ вчасно не направила запити в іноземні компетентні органи.

"Усі ці обставини ускладнюють збір доказової бази і вимагають більше часу для з'ясування деталей злочину. Звичайно, якісна робота на старті розслідування могла прискорити цей процес. Але, з невідомих для НАБУ причин, цього не зробили", - йдеться в повідомленні.

Крім того, НАБУ розслідує справу проти слідчих ГПУ, які до бюро вели справи Злочевського. В результаті їхніх дій, як вважають в НАБУ, було втрачено можливість повернення до Україну 23 млн доларів, які були незаконно виведені компанією Злочевського.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила НАБУ у саботажі справи Злочевського. Також у прокуратурі заявили, що детективи нібито тільки створюють видимість розслідування.

До цього Солом'янський районний суд Києва відмовився пояснити НАБУ рішення щодо закриття справи Злочевського, яка полягала у видачі дозволів на користування надрами його компаніям.