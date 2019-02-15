НАБУ за січень 2018 притягнуло до відповідальності 476 осіб

У роботі детективів наразі - 693 кримінальні провадження

По итогам работы за январь 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) привлекло к ответственности 476 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, 166 человек подозреваются в совершении правонарушений, факты которых расследуют детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Еще 310 человек привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по делам о топ-коррупции. Таковы итоги работы НАБУ и САП состоянию на конец января 2019 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение предыдущего месяца сообщено о подозрении ряду лиц, причастных к совершению резонансных преступлений.

Так, в общем 15 человек стали подозреваемыми в рамках расследований двух эпизодов коррупции на ПАО "Укрзализныця". Речь идет о факте завладения 93 млн грн из-за закупки по завышенным ценам стрелочной продукции и о завладении свыше 98 млн грн в результате закупки по завышенным ценам топлива.

"В работе детективов сейчас - 693 уголовные производства. В 180 делам, расследование которых НАБУ и САП завершили, суд должен принять решение. В том числе и в нескольких делах, направленных в суд в январе: в отношении экс-руководителя Госэкологической инспекции, которому инкриминируется декларирование недостоверной информации, и в отношении уличенного на взятке сотрудника Генеральной прокуратуры Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу о хищении свыше 8 миллионов долларов на государственном предприятии "Укркосмос".

Как писало РБК-Украина ранее, НАБУ опубликовало схему растраты и легализации средств, предназначенных для строительства ракеты-носителя, которая должна была вывести на космическую орбиту первый украинский спутник "Лыбидь".