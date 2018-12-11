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НАБУ скерувало до суду справу затриманого на хабарі співробітника СБУ

Новини » Політика    11.12.2018 - 10:02
НАБУ скерувало до суду справу затриманого на хабарі співробітника СБУ
Фото: посвідчення затриманого на хабарі посадовця СБУ (nabu.gov.ua)

Справу скерували до Голосіївського районного суду Києва

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) скерувало до суду  обвинувальний акт стосовно посадовця Служби безпеки України (СБУ), викритого на отриманні 47,5 тис. доларів хабара від осіб, які в незаконній спосіб отримали громадянство України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, справу розглядатимуть у Голосіївському районному суді Києва. 

Повідомляється, детективи НАБУ встановили, що чинний керівник структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області вимагав та отримав кошти за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб.

У НАБУ стверджують, що слідство зібрало достатньо доказів на підтвердження того, що підозрюваний володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із громадянками України. Доступ до таких даних відкривав можливості для шантажу та вимагання неправомірної вигоди, чим і скористався співробітник СБУ. 

Посадовця СБУ обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його спільнику інкримінують ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 24 квітня 2018 року співробітника головного управління СБУ у Києві було викрито на хабарі детективами НАБУ. Разом із посадовцем також затримано його посередника. Бюро вважає, що посадовець СБУ міг діяти в складі злочинного угрупування.

27 квітня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило фрагменти відеозаписів у справі щодо затриманого на хабарі керівника одного із відділів Головного управління СБУ Києва.

 

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