НАБУ направило до суду справу Труханова

За процесуального керівництва САП детективами НАБУ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє прес-служба САП.

Зазначається, що справу направили до суду. Сьогодні прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надали Труханову та його захисникам копії обвинувального акту та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Мер Одеси підозрюється у поданні недостовірних відомостей у деклараціях. Ним незадекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2015 року посадовець не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудового розслідування

Також НАБУ і САП завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Їх підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян". Пізніше