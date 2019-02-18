НАБУ почало слідство проти детектива у "газовій справі Дубневичів"

Відкрити провадження НАБУ зобов'язав суд

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро (УВК НАБУ) проводит следствие по факту возможной служебной халатности детектива во время расследования уголовного производства о хищении природного газа НАК "Нафтогаз Украины" более 1,4 млрд грн, так называемого "газового дела Дубневичей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается, соответствующее производство было возбуждено на основании решения Соломенского районного суда города Киева.

Как известно, директор ООО НПП "Энергия-Новояворовск" Андрей Гнатуш подал заявление о вероятном совершения преступления детективом НАБУ, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). УВК НАБУ не внесло соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), в связи с чем, адвокат в интересах ООО НПП "Энергия-Новояворовск" подал жалобу на бездействие УВК НАБУ. Суд жалобу удовлетворил и обязал УВК НАБУ внести эти сведения в ЕРДР.

После возбуждения производства представитель ООО НПП "Энергия-Новояворовск" подал заявление о признании потерпевшим в этом производстве. Однако постановлением детектива фирме было отказано. Поэтому адвокат в интересах ООО НПП "Энергия-Новояворовск" подал жалобу об отмене этого постановления. Судья Ирина Антипова жалобу удовлетворила и отменила постановление.

Как писало РБК-Украина ранее, детективы НАБУ завершили расследованиетак называемого "газового дела народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей" о завладения природным газом НАК "Нафтогаз Украины" в размере более 308 млн кубометров на сумму свыше 1,4 млрд гривен.