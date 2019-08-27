НАБУ почало розслідування у справі Гладковського

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо фактів можливого ухилення від сплати податків екс-першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що Гладковський підозрюється в недекларуванні понад 4,5 млн грн податків.

"НАБУ і САП почали розслідування фактів можливого недекларування екс-першим заступником голови РНБО на суму понад 4,5 млн грн. Відомості до ЄРДР внесено 27.08.2019", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в березні 2019 року в Україні стався корупційний скандал з розкраданням коштів в оборонній сфері. Повідомлялося, що екс-перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський спільно з директором "Укроборонпрому" Павлом Букіним організували схему розкрадання коштів, за якою за прилади для літаків виплачувалася сума в сім разів більше необхідної. В результаті схеми Гладковський і Букін викрали мільйони на міжнародному контракті на закупівлю обладнання.