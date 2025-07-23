НАБУ и САП обратились к украинцам с просьбой: детали совместного заявления

Что известно о принятом законе №12414

Напомним, до этого, 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414, который предусматривает урезание полномочий НАБУ и САП.

Вечером, 22 июля, несмотря на протесты в Киеве и ряде городов, президент Владимир Зеленский принял законопроект №12414.

Добавим, что до этого глава ГУР Кирилл Буданов, реагируя на принятие законопроекта №12414, призвал общество не допустить внутренних противоречий, которые выгодны, прежде всего, врагу.

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