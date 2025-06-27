НАБУ и САП инициировали отстранение вице-премьера Чернышова

Дело Чернышова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение Чернышеву 23 июня. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, то есть взятку.

Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Для этого он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышеве, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП.

На прошлой неделе Чернышов находился в Вене, и ходили слухи, что он не вернется в Украину. В то же время и премьер-министр Денис Шмыгаль, и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке до 22 июня, а потом вернется.

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