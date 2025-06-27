НАБУ и САП инициировали отстранение вице-премьера Чернышова

НАБУ и САП обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством отстранить вице-премьер-министра Украины от должности. Отмечается, что речь идет об Алексее Чернышеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Также НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, меры пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.
Кроме этого, САП также требует от Чернышова:
По данным САП, мера пресечения согласовывалась детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.
В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило подозрение Чернышеву 23 июня. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, то есть взятку.
Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.
Для этого он обратился к тогдашнему министру развития общин и территорий. Следствие не называет его имя, но из материалов дела следует, что речь идет именно о Чернышеве, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП.
На прошлой неделе Чернышов находился в Вене, и ходили слухи, что он не вернется в Украину. В то же время и премьер-министр Денис Шмыгаль, и президент Владимир Зеленский заверили, что Чернышов находится в заграничной командировке до 22 июня, а потом вернется.
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