НАБУ розслідуватиме розкрадання в оборонному секторі

Частина викладених журналістами фактів розслідується в рамках раніше відкритих справ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследовать возможную причастность первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского и руководства "Укроборонпрома" к хищениям в оборонном секторе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

Сообщается, что по результатам анализа фактов, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой, в НАБУ установили, что часть описанных сведений о коррупции в оборонной сфере уже расследуется бюро.

"Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в журналистском расследовании говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза.

Гладковский уже объявил о приостановке полномочий в СНБО, его отстранение поддержал Порошенко.