Наглядова рада "Суспільного" сьогодні може переглянути звільнення Аласанії

Наглядова рада збирається на позачергове засідання

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) сегодня может пересмотреть решение об увольнении Зураба Аласании с поста главы правления "UA: Суспільне". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс набсовета.

Сообщается, что сегодня в 16:00 наблюдательный совет проведет внеочередное заседание, одним из пунктов повестки дня которого являются предложения по пересмотру решения о досрочном прекращении контракта с Аласанией.

Кроме того, в повестке набсовета числится определение аудиторской фирмы для проверки годовой финансовой отчетности за 2018 год, а также избрание руководства наблюдательного совета.

Напомним, в конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Перший" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.

В ОБСЕ отметили, что увольнение Аласании может повлиять на независимость СМИ в Украине. После этого заявления появилась информация о том, что правление "Суспільного" требует пересмотреть решение по Аласании.