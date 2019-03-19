Наглядова рада просить Кабмін зберегти правління "Нафтогазу" крім двох осіб

Коболєва пропонується залишити на чолі правління Нафтогазу

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" подала до Кабінету міністрів пропозиції щодо персонального складу правління компанії. Про це йдеться в документі, текст якого є у розпорядженні РБК-Україна.

Наглядова рада просить зберегти склад правління "Нафтогазу". При цьому пропонується припинити повноваження членів правління Олега Прохоренка і Юрія Колбушкіна, а також призначити нових членів правління - Ярослава Теклюка і Андрія Хоменка.

Отже, в листі наглядової ради пропонується затвердили персональний склад правління в такому складі: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління - Сергій Перелома, заступник голови правління - Сергій Коновець, члени правління Ярослав Теклюк, Андрій Хоменко та Микола Гавриленко.

Нагадаємо Юрій Колбушкін працює в Нафтогазі з дня заснування компанії. Відповідає за податкову і цінову політику, бюджетні розрахунки, формування фінансових ресурсів і економічне регулювання. Олег Прохоренко до 15 березня очолював "Укргазвидобування".

Ярослав Теклюк - директор з юридичних питань "Нафтогазу", відповідає за загальне юридичне забезпечення, взаємодія з органами влади і захист інтересів компанії в судах та інших установах. Андрій Хоменко - т.в.о. президента "Укртрансгазу".

За інформацією РБК-Україна, Кабінет міністрів на своєму засіданні 20 березня планує розглянути питання продовження контракту Андрія Коболєва і членів правління "Нафтогазу".

Нагадаємо Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на засіданні 11 березня ухвалила рішення здійснити подання до Кабінету міністрів щодо продовження строку повноважень Андрія Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу" щонайменше на один рік, тобто до 22 березня 2020 року. Згідно з рекомендацією, рівень винагороди Коболєва повинен становити 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом, без виплати щомісячних і квартальних премій. Проте буде передбачено виплату премії за результатами роботи за рік в кінці строку дії контракту в розмірі, який буде затверджений урядом у фінансовому плані "Нафтогазу".