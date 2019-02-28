Наглядова рада "Нафтогазу" пропонує продовжити контракт з Коболєвим

Наглядова рада пропонує залишити Коболєву зарплату вище 2 млн гривень

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" решил продлить контракт с главой правления Андреем Коболевым. Об этом РБК-Украина сообщили источники в набсовете.

Сообщается, что набсовет компании выступает за продление контракта с Коболевым. По данным источников, месячный оклад Коболева составит 2,08 млн гривен.

В пресс-службе "Нафтогаза" РБК-Украина подтвердили, что глава набсовета Клэр Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с соответствующими предложениями.

Напомним, ранее сообщалось, что полномочия нынешнего руководства "Нафтогаза" завершаются 22 марта 2019 года.

В середине января премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что набсовет должен предложить новый контракт с правлением "Нафтогаза". Он также назвал неприемлемыми некоторые условия контракта с руководством НАК, который действовал в течение 5 лет.

"Я за то, чтобы оплата труда была рыночной, однако против, чтобы она была заоблачной...И поэтому у нас возникает юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях нового, в котором будут предусмотрены очень конкретные вещи", - заявил Гройсман.

В ответ на заявление премьера Коболева пообещал до конца года направлять свою заработную плату на благотворительность.