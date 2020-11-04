Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах в США

Фото: вибори у США twitter com Indsamachar)

Представники організації ОБСЄ відзначили, що день виборів в США відбувся мирно без залякування і заворушень. В ході виборів була дотримана свобода слова.

Про це мовиться у звіті, опублікованому на сайті організації.

Вони також вказали на високу явку виборців, попри триваючу пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 і введені в рамках боротьби з нею обмеження.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ мають намір вивчити ситуацію з подачею позовів по голосуванню в США, вони додали, що винесуть висновок з цього питання пізніше.

Представники організації підкреслили, що їхня місія в США поки не закінчена, оскільки підрахунок голосів у низці штатів триває.

Нагадаємо, загальні вибори в США відбулися 3 листопада. Оскільки через пандемію коронавірусу понад 100 млн американців проголосували достроково поштою, то підрахунок голосів триває довше, ніж зазвичай.

Американці обирають президента і віце-президента, також їм належить визначити новий склад Конгресу. На посаду глави Білого дому претендують Джо Байден і Дональд Трамп. Результат багато в чому залежить від результатів у "хитких штатах", де різниця в рейтингах опонентів мінімальна.

Додамо, колишній віце-президент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії США.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складнощі нинішніх американських виборів.