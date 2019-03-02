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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у бойовиків 22 "Гради"


Реактивні системи залпового вогню "Град" зафіксували біля Катеринівки

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Донбасса 22 реактивные системы залпового огня "Град". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет СММ от 28 февраля 2019.

Отмечается, что вооружение размещенно в нарушение линий отвода. Системы БМ-22 "Град", 122 мм размещены недалеко от поселка Катериновка (бывшее Юбилейное, - ред.) что в 8 км к западу от Луганска.

Также на подконтрольной правительству территории наблюдатели зафиксировали 1 миномет (неустановленного типа) на грузовике. Автомобиль расположился во дворе жилого дома в поселке Кирилловка - это в 26 км к северо-востоку от Мариуполя.

Напомним, утром 26 февраля патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел во временно оккупированном Золотом-5. Патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе, когда начался обстрел.

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