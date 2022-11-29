В Киеве предупредили ЖЭКи о необходимости слить воду с батарей при аварии: как и когда

Киевские власти предупредили ЖЭКи и ОСББ о необходимости слить воду в отопительных системах в случае аварий из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

В администрации отметили, что в связи с похолоданием, в случае возникновения чрезвычайной ситуации из-за вражеских атак, каждая обслуживающая компания должна быть готова принять технические меры, чтобы не позволить системе теплоснабжения выйти из строя или замерзнуть в случае аварийного отключения тепла.

"Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить (здренировать) воду в отопительных системах при условии, что температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цльсию", - объяснили там.

Инструкция для обслуживающего персонала на случай ЧС

Так, персонал обслуживающих организаций должен:

отключить (при наличии) оборудование теплового пункта;

закрыть задвижки на узле подсоединения системы теплопотребления к тепловым сетям: 1. сначала №1 на подающем трубопроводе; 2. затем на № 2 на обратном трубопроводе.

открыть пустыри на внутридомовой системе отопления и слить воду в дренажный приямок или другое предусмотренное для этого место;

открыть краны для выпуска воздуха из домовой системы отопления на чердаке или техническом этаже дома;

после стекания воды из путников – закрыть краны для выпуска воздуха из системы отопления на чердаке или техническом этаже.

Там подчеркнули, что эта информация касается всех обслуживающих компаний, независимо от формы их собственности или формы управления домом, в том числе ОСББ, ЖЭК.

"В случае перебоев со связью и невозможности согласовать действия с теплоснабжающей компанией решение о слиянии воды в доме принимает ответственное лицо обслуживающей компании самостоятельно и оперативно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации рассказали, что подключение домов к отопительной системе будет происходить сразу после стабилизации ситуации при условии соответствующего разрешения теплоснабжающей компании.