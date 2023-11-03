Аферисты украли у переселенцев почти полмиллиона гривен. Полиция разоблачила преступников
Правоохранители разоблачили двух аферистов, которые обманули более полусотни переселенцев и украли у них более 400 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Отмечается, что в полицию Киева обратились представители одного из государственных банков, которые сообщили, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками финансового учреждения, совершают мошеннические действия в отношении клиентов, - снимают деньги с их счетов.
"Подозреваемыми оказались жители Запорожья - 28-летний мужчина и 42-летняя женщина", - рассказал начальник отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Киева Евгений Черняховский.
Фото: Обыски (npu.gov.ua)
По его словам, соучастники создали фейковый фишинговый сайт по аналогу одного из известных государственных банков, а дальше под видом работников этого банка подыскивали в Telegram-каналах переселенцев и предлагали получить якобы финансовую помощь от иностранных партнеров.
В общем подозреваемые сняли со счетов граждан более 400 тысяч гривен.
Что им грозит
Во время обысков по местам их проживания следователи изъяли блокноты с черновыми записями, документацию, удостоверяющую их преступную деятельность, компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты. Продолжаются мероприятия по установлению других участников преступления, а также потерпевших.
Следователи полиции Киева сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении мошенничества. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет заключения.
Громкие преступления в Украине
Правоохранители в Ровно задержали правонарушителя, у которого оказалось психотропных веществ почти на два миллиона гривен.
Также киберполиция разоблачила мошенников, которые, находясь в СИЗО, продавали автомобили для ВСУ. В результате преступных действий пострадали военные.
Правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн. гривен, которые она получила в качестве денежной помощи от государства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.