На Филиппинах произошло мощное извержение вулкана: эвакуируют целые села (фото, видео)

Напомним, Филиппины расположены в Тихоокеанском "огненном кольце", поэтому регулярно сталкиваются с землетрясениями, извержениями вулканов и тайфунами. Это делает страну одной из самых уязвимых к природным катастрофам в мире.

Последнее извержение вулкана Канлаон произошло в июне 2024 года и сопровождалось выбросом облака пепла высотой 5 километров. Тогда эвакуироваться пришлось сотням людей.

