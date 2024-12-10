На Филиппинах произошло мощное извержение вулкана: эвакуируют целые села (фото, видео)

Что известно об извержении вулкана и его последствиях

Вулкан Канлаон является самой высокой горой на филиппинском острове Негрос, расположенном в центре архипелага. Его высота - около 2 465 м над уровнем моря.

Вулкан Канлаон (фото: commons.wikimedia.org)

Один из самых активных на Филиппинах, вулкан Канлаон "взорвался" внезапно и сформировал:

огромный столб пепла (распространившийся на значительные территории - на расстоянии более 200 км)

пирокластический поток - очень горячую смесь газов, пепла и обломков пород, которая спустилась по западным склонам горы

В результате происшествия местные власти объявили зону вокруг вулкана (в радиусе около шести километров) опасной и начали эвакуацию почти 47 тысяч человек из городка Ла Кастеллана в провинции Негрос Оксиденталь.

Несмотря на то, что извержение длилось около семи минут, оно повлекло за собой серьезные перебои в транспортном сообщении.

В ряде населенных пунктов был введен ночной комендантский час, закрыты школы. Жителей снабдили масками, продуктами и средствами гигиены.

Учитывая риск отравления токсичными газами, производится регулярный мониторинг качества воздуха. Созданы специальные центры эвакуации.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший (известный также как Бонгбонг Маркос) сообщил, что правительство готово оказать всю необходимую поддержку пострадавшим в результате извержения.

Между тем, министр социальной защиты страны лично посетил пострадавший регион.

Позже стало известно, что в целом из-за извержения вулкана было эвакуировано около 87 тысяч человек.

Согласно сообщению Управления гражданской обороны страны, массовая эвакуация проводится в срочном порядке - в городах и селах, расположенных вблизи западных и южных склонов Канлаона, которые были засыпаны пеплом.

В филиппинском Институте вулканологии и сейсмологии рассказали, что извержение может продолжиться и быть еще более мощным. Учитывая это, уровень тревоги был повышен до третьего (по пятиступенчатой шкале).

Между тем, главный вулканолог Филиппин Тересито Баколкол отметил, что это извержение хоть и было разовым, но мощным. Он уточнил, что его причиной может быть накопление старых вулканических материалов или же поднятие магмы.

Эксперт также отметил, что перед взрывом в понедельник, 9 декабря, было обнаружено несколько вулканических землетрясений.