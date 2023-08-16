"Превращается в остров". Гуменюк объяснила одну из главных проблем россиян в Крыму

Во временно оккупированном Крыму усложняется логистика для россиян. Они используют гражданские пути, которые еще функционируют после ударов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что в вопросе усложненной логистики врага речь идет именно о сообщении с материковой частью Украины.

"Дело в том, что действительно полуостров все больше превращается в остров в логическом смысле, потому что усложнена и замедлена логистика. Но остаются еще пути, по которым она может быть осуществлена. Но она перегружена на тех путях, потому что для военных нужд используют те же направления, что и для гражданских", - заявила спикер.

Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются ремонтировать мосты, в том числе и Крымский. Для этого они создают даже ремонтные базы. Однако им трудно найти персонал, который согласился бы работать в опасных условиях. Поэтому захватчики находят "добровольцев".

"И если туда уже попали, то это зона достижения оружия сил обороны. А это значит, что и понтонные переправы, как альтернативные, там тоже не в абсолютной безопасности", - подчеркнула Гуменюк.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, 12 августа в Керчи дважды за день гремели взрывы, а Крымский мост охватывал густой дым. Оккупанты заявили о якобы атаке и утверждали, что дым - это специальный занавес для маскировки.

Минобороны РФ обвинило Украину и заявило, что Крымский мост якобы пытались атаковать ракетой С-200.

Детальнее о взрывах в Крыму - читайте в материале РБК-Украина.

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