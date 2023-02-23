RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД уличил Китай во лжи о контрабанде западного оружия из Украины

Фото: представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министерство иностранных дел уличило Китай во лжи по поводу контрабанды западного оружия, которое после поступления в Украину якобы оказывается в руках преступных группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко Украины в Facebook.

По словам Николенко, МИД Китая заявил, что оружие, поставляемое США в Украину, часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах.

"Категорически отвергаем инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины", - заявил спикер.

Он пояснил, что у нашей страны есть современная эффективная система контроля над получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия.

Николенко также отметил, что Россия в то же время инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы взорвать международную военную помощь Украины.

"Призываем китайскую сторону руководствоваться исключительно фактами и не являться инструментом в руках российской пропаганды", - добавил он.

Напомним, по данным Пентагона, Китай до сих пор не снял с повестки дня возможность поставки РФ летальному оружию.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныКитай