В МИД уверены: Украина добьется продолжения поставок оружия от США

У Тихого спросили, сколько времени осталось у Украины до завершения военной помощи от США, которую выделила администрация Джо Байдена.

Спикер ответил, что конкретные графики лучше спрашивать у военных, поскольку они детально знают эту информацию.

"Я могу акцентировать, что, во-первых, Украина ведет активный диалог с США относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе ПВО, Patriot и другие средства, которые все эти годы мы получаем от США", - добавил он.

По словам Тихого, американское оружие могут покупать с разных источников финансирования.

Чиновник уточнил, что американская помощь Украине продолжает поступать. И идет активная работа с Вашингтоном о том, чтобы покупать оружие. В том числе в рамках инвестиционного фонда восстановления, который предусматривается сделкой о недрах. В соглашении прямо вписана возможность компенсации оружием.

"Я рискну заверить украинскую общественность, что украинская дипломатия работает и делает все для того, чтобы оружие американское поступало. И я убежден, что нам удастся найти модальности, решения, которые позволят получать необходимое американское оружие, оборудование, там лицензии, если нужно, и другие вещи. И работа над этим идет", - рассказал Тихий.