МИД вызвал на ковер венгерского поверенного из-за ситуации с пленными

Он отметил, что освобождение украинских пленных - это всегда хорошая новость, ведь Украина в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех наших воинов домой.

"В то же время украинское правительство не было информировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения", - написал Николенко.

По его словам, в МИД Украины сегодня пригласили временного поверенного Венгрии для предметного разговора.

Так, украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула для того, чтобы он мог ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь.

Во время встречи особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение пленных.

Передача пленных Венгрии

Согласно данным источника РБК-Украина, РПЦ планировала передать 11 украинских пленных Венгрии.

В пресс-службе РПЦ заявили, что "передача состоялась по просьбе венгерской стороны". Сегодня передачу пленных подтвердили в Венгрии.

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