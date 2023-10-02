RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МИД отреагировали на принятие бюджета США без помощи Украине

Фото: в МИД отреагировали на принятие бюджета США без помощи Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Принятие законопроекта о временном бюджете США без помощи Украине не является трагедией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого в эфире национального телемарафона.

По его словам, в США ежегодно идут горячие дискуссии по поводу бюджета.

"Дискуссия в США будет продолжаться, деньги на финансирование есть. Мы спокойно работаем, не считаем это трагедией. Учитываем этот факт, применяем другие тактики, чтобы продлить помощь", - сказал Точицкий.

Временный бюджет в США

Недавно в США проголосовали за двухпартийный законопроект, целью которого было избежать приостановки работы правительства. Так, финансирование правительства США продлили на 45 дней. Впрочем, в нем нет помощи для Украины.

Отметим, что угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В частности, они выступали против дополнительной помощи Украине. Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Больше об этом читайте в материале "У Байдена запустили отсчет в шатдауна. Что это такое и как повлияет на помощь Украине".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныСоединенные Штаты Америки