В МИД отреагировали на принятие бюджета США без помощи Украине

По его словам, в США ежегодно идут горячие дискуссии по поводу бюджета.

"Дискуссия в США будет продолжаться, деньги на финансирование есть. Мы спокойно работаем, не считаем это трагедией. Учитываем этот факт, применяем другие тактики, чтобы продлить помощь", - сказал Точицкий.

Временный бюджет в США

Недавно в США проголосовали за двухпартийный законопроект, целью которого было избежать приостановки работы правительства. Так, финансирование правительства США продлили на 45 дней. Впрочем, в нем нет помощи для Украины.

Отметим, что угроза приостановки работы правительства связана с позицией ультраправых республиканцев. Они блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, излишние расходы.

В частности, они выступали против дополнительной помощи Украине. Белый дом пытался включить хотя бы компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, но инициатива не смогла набрать достаточно голосов.

Больше об этом читайте в материале "У Байдена запустили отсчет в шатдауна. Что это такое и как повлияет на помощь Украине".

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