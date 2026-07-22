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В МИД отреагировали на информацию о "тайной встрече" в Баку по Украине

12:00 22.07.2026 Ср
2 мин
Знала ли Украина об этой встрече?
aimg Татьяна Степанова
В МИД отреагировали на информацию о "тайной встрече" в Баку по Украине Фото: спмкер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России по завершению войны в Украине, которая якобы состоялась в этом месяце в Баку, не имеет никакого значения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил журналистам.

По словам спикера МИД, эта встреча "настолько же тайная, насколько неважна".

"Какие-то люди, чьи имена уже практически не гульятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", - отметил Тихий.

Тайная встреча в Баку

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в этом месяце в Баку состоялась тайная встреча бывших чиновников Германии и России, во время которой обсуждали возможные пути прекращения войны РФ против Украины.

По его словам, территорию Азербайджана использовали для проведения этой встречи без ведома властей страны.

Президент Азербайджана отметил, что не может комментировать содержание переговоров, поскольку представители его страны на них не присутствовали.

По информации Bloomberg, в неофициальную немецкую делегацию входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Российскую сторону представляли глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев и председатель правления "Газпрома", бывший вице-премьер России Виктор Зубков.

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