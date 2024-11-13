В МИД отреагировали на слухи о возможностях Украины создать ядерную бомбу

Слухи о ядерном оружии

Напомним, сегодня издание The Times написало о том, что в случае прекращения помощи от США Украина могла бы разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

Как утверждали журналисты, аналитическую записку о создании ядерной бомбы подготовили для украинского Министерства обороны.

В записке якобы сказано, что для создания ядерной бомбы Украина могла бы использовать плутоний, который добывают из отработанных топливных стержней. Их используют на украинских ядерных реакторах.

Того количества плутония, который есть у Украины, "может хватить на сотни боеголовок".

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