МИД ответил на вбросы России о причастности Украины к обострению в Сирии

Фейки россиян

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что среди повстанцев в Сирии якобы много боевиков-иностранцев, в том числе "выходцев из постсоветского пространства".

"Явно не обошлось и без "украинского следа", - добавила она.

Также Захарова нафантазировала, что спецслужбы Украины "сотрудничают" с повстанцами из организации "Хейат Тахрир аль-Шам" путем передачи беспилотников и опыта их применения.

Реакция МИД

"Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает безосновательные обвинения РФ в адрес Украины в якобы причастности к обострению ситуации в Сирии", - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что Украина, в отличии от России, придерживается норм международного права, принципов нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.

"В очередной раз подчеркиваем, что именно Москва вместе с Тегераном несут основную ответственность за устоявшуюся тенденцию ухудшения ситуации в Сирии", - напомнили в МИД.

В то же время, как добавили в ведомстве, преступления режима Башара Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый диалог внутри страны "поставили под угрозу выживание Сирии".