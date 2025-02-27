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В МИД ответили на идею представителя Трампа вернуться к "Стамбульским соглашениям"

Киев, Четверг 27 февраля 2025 19:32
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В МИД ответили на идею представителя Трампа вернуться к "Стамбульским соглашениям" Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

США не предлагали Украине вернуться к рассмотрению так называемых "Стамбульских соглашений". Такие инициативы не обсуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Журналисты попросили Тихого прокомментировать заявление спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о том, что "Стамбульские соглашения" могут стать "ориентиром" для завершения войны России против Украины.

"Нам не поступали официальные обращения американской стороны о возможности рассмотрения так называемых "Стамбульских соглашений" или какого-то процесса как основы для мирного урегулирования", - отметил Тихий.

"Стамбульские соглашения"

Напомним, после начала полномасштабной войны украинская и российская делегации провели несколько раундов переговоров в Стамбуле. Никаких договоренностей по их итогам заключено не было.

Но Россия выдумала так называемые "Стамбульские соглашения", которые фактически являются требованием капитуляции Украины.

Российские чиновники уже неоднократно заявляли о том, что они готовы обсуждать завершение войны на основе "Стамбульского соглашения".

Детально о переговорах Украины с Россией в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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