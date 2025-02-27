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У МЗС відповіли на ідею представника Трампа повернутися до "Стамбульських угод"

Київ, Четвер 27 лютого 2025 19:32
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У МЗС відповіли на ідею представника Трампа повернутися до "Стамбульських угод" Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США не пропонували Україні повернутися до розгляду так званих "Стамбульських угод". Такі ініціативи не обговорюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Журналісти попросили Тихого прокоментувати заяву спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа про те, що "Стамбульські угоди" можуть стати "орієнтиром" для завершення війни Росії проти України.

"Нам не надходили офіційні звернення американської сторони про можливість розгляду так званих "Стамбульських угод" або якогось процесу як основи для мирного врегулювання", - зазначив Тихий.

"Стамбульські угоди"

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни українська і російська делегації провели кілька раундів переговорів у Стамбулі. Жодних домовленостей за їхніми підсумками укладено не було.

Але Росія вигадала так звані "Стамбульські угоди", які фактично є вимогою капітуляції України.

Російські чиновники вже неодноразово заявляли про те, що вони готові обговорювати завершення війни на основі "Стамбульської угоди".

Детально про переговори України з Росією в Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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