МИД Украины осудил силовой разгон протестов в Грузии

Украина осуждает силовой разгон мирной акции протеста в Тбилиси. В частности разочарована решением правительства Грузии приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) до 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.
"Украина решительно осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси. Призываем власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций", - пишет МИД.
Ведомство добавляет, что обострение внутриполитической ситуации в стране является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Последние же, в свою очередь, должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.
В том же числе Киев разочарован решением Тбилиси приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС.
"Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от Кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа", - отмечает МИД.
Украина призывает Грузию уважать стремление большинства грузинского народа быть частью Европы и вернуться к выполнению реформ, которые необходимы для членства в ЕС.
В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не планирует начинать переговоры о вступлении в Европейский Союз, отложив этот процесс до конца 2028 года.
Кроме того, грузинское правительство отказалось от получения какой-либо финансовой поддержки со стороны ЕС. Кобахидзе назвал гранты и кредиты от ЕС способом оказания давления на Грузию.
После этого заявления в столице страны, Тбилиси, вспыхнули протесты, которые сопровождались столкновениями. При попытке силовиков разогнать демонстрацию произошли задержания, а также зафиксированы пострадавшие.
Десятки грузинских дипломатов выразили несогласие с решением о прекращении процесса евроинтеграции.
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