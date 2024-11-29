МИД Украины осудил силовой разгон протестов в Грузии

"Украина решительно осуждает применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси. Призываем власти страны уважать право граждан Грузии на мирный протест и воздерживаться от насилия и провокаций", - пишет МИД.

Ведомство добавляет, что обострение внутриполитической ситуации в стране является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Последние же, в свою очередь, должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

В том же числе Киев разочарован решением Тбилиси приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС.

"Это решение, как и применение силы против мирной акции протеста, является свидетельством сворачивания демократических процессов в стране в угоду Москве. Не зря руководство Грузии уже получило публичную похвалу от Кремля за действия вопреки европейскому выбору собственного народа", - отмечает МИД.

Украина призывает Грузию уважать стремление большинства грузинского народа быть частью Европы и вернуться к выполнению реформ, которые необходимы для членства в ЕС.

Протесты в Грузии

В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не планирует начинать переговоры о вступлении в Европейский Союз, отложив этот процесс до конца 2028 года.

Кроме того, грузинское правительство отказалось от получения какой-либо финансовой поддержки со стороны ЕС. Кобахидзе назвал гранты и кредиты от ЕС способом оказания давления на Грузию.

После этого заявления в столице страны, Тбилиси, вспыхнули протесты, которые сопровождались столкновениями. При попытке силовиков разогнать демонстрацию произошли задержания, а также зафиксированы пострадавшие.

Десятки грузинских дипломатов выразили несогласие с решением о прекращении процесса евроинтеграции.