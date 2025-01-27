В МИД Украины отреагировали на обострение военных действий в Конго

Что предшествовало

Накануне поддерживаемые Руандой конголезские повстанцы из движения M23 объявили о захвате крупного города Гома, который находится на востоке Демократической республики Конго. Было известно о гибели международных миротворцев, а сотни тысяч жителей покинули дома из-за страха того, что конфликт снова может разгореться в масштабную региональную войну.

Подробно о том, что происходит в региона - читайте в материале РБК-Украина.

Реакция МИДа

"Решительно осуждаем нарушение территориальной целостности и суверенитета ДРК и захват боевиками М23 населенных пунктов в провинции Северное Киву. Считаем недопустимыми распространение угроз по дальнейшему захвату других городов и территорий ДРК, что является грубым нарушением норм и принципов международного права и Устава ООН", - сообщили в МИД.

В ведомстве заявили, что атаки против сил Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в ДРК, которые привели к гибели членов Миссии, являются возмутительными.

Также в МИД призвали стороны к поиску путей прекращения боевых действий, достижения устойчивого мира и окончательного урегулирования вооруженного конфликта.

"Поддерживаем международные усилия по решению конфликта на востоке ДРК мирным путем, в частности в рамках Луандийского процесса, который происходит при посредничестве Анголы", - сказано в сообщении.

В МИД заявили, что Украина готова активно присоединиться к оказанию гуманитарной помощи, в частности, в сфере продовольственной безопасности, а также ликвидации последствий вооруженного конфликта.