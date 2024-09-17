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В МИД Украины отреагировали на видео задержания Усика в Польше

Фото: Александр Усик, украинский боксер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин, Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на сегодняшнее видео в сети о задержании Александра Усика в польском аэропорту Кракова. Киев протестует из-за такого отношения.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По его словам, украинская сторона "категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону".

"По поручению министра Андрея Сибиги, Генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации", - передал представитель министерства.

Также отмечается, что Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью "немедленно разрешить эту ситуацию".

"Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", - рассказал представитель министерства.

Что предшествовало

Напомним, ранее сегодня вечером, 17 сентября, стало известно о задержании украинского боксера Александра Усика в Польше в аэропорту Кракова. Об этом сначала сообщил в сети спортсмен и народный депутат Жан Беленюк.

Кроме того, он обнародовал в своем Telegram соответствующее видео. На кадрах видно, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик общается с людьми в форме, и его уводят в наручниках.

После этого в соцсети появилось сообщение жены Усика Екатерины, которая написала, что с ним "все в порядке, ничего криминального". Она добавила, что позже ее муж все объяснит.

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Александр Усик