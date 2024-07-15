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МИД Украины существенно расширил доступ к консульским услугам за рубежом: перечень стран

Украина, Понедельник 15 июля 2024 14:03
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МИД Украины существенно расширил доступ к консульским услугам за рубежом: перечень стран Фото: Консульские услуги с 15 июля можно получить еще в 20 странах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Украины существенно расширило доступ к консульским услугам за границей. С 15 июля перечень иностранных дипломатических учреждений Украины, предоставляющих услуги с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, увеличился почти вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

Доступ к реестру дополнительно получили еще 24 учреждения в 20 странах. Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, консульства в Эдинбурге, Бельце, Дубае, Ниредьгазе и Брно.

Таким образом, доступ к этому реестру с 15 июля будет иметь в общей сложности 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

Доступ к реестру

Доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния означает, что граждане Украины смогут получить

  • повторные свидетельства, выданные органами ДРАЦС на территории Украины (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака);
  • выписки из Реестра о проведенной регистрации акта (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака).

"Теперь дополнительные зарубежные дипломатические учреждения будут предоставлять такие услуги и осуществлять другую работу на направлении государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием средств Реестра", - говорится в сообщении.

Напомним, после принятия закона о мобилизации МИД с 23 апреля приостановило предоставление консульских услуг для мужчин за рубежом.

Консульские услуги возобновили с 18 мая, но мужчины в возрасте 18-60 лет, временно находящиеся за границей, теперь наряду с документами, необходимыми для получения избранной консульской услуги, должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

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