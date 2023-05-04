В Херсонской области объявили трехдневный траур по погибшим из-за вчерашних обстрелов

В Херсонской области объявили трехдневный траур по погибшим в результате вчерашних российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

В Херсоне и области траур продлится 4, 5 и 6 мая. Жителей призывают почтить память жертв российского террора.

"Прошу сегодня в 12 часов почтить минутой молчания всех погибших в результате российского террористического акта", - сказал Прокудин.

Стоит отметить, что количество жертв в результате вчерашних обстрелов Херсона и области увеличилось до 23 человек. Ранения получили 46 жителей, среди них двое детей.

Напомним, вчера российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.

Кроме того, россияне били и по территории Херсонской области. Так, в селе Токаревка погиб человек, а в населенном пункте Степановка в результате обстрела из погибших трое энергетиков.

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