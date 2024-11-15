В МИД Украины раскритиковали разговор Шольца с Путиным: уговаривания диктатора не нужны

Он отметил, что немецкая сторона предупреждала о планах Шольца поговорить с Путиным.

"Но даже если канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, идущих вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира", - отметил Тихий.

Он напомнил, что долгие разговоры - это ресурс, которым глава Кремля "пользуется уже 20 лет, чтобы достигать своих интересов". Такой диалог дает диктатору надежду на ослабление международной изоляции.

"Нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны - и это, прежде всего, вывод войск оккупанта с территории Украины", - добавил Тихий.