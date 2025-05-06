RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

МИД Украины предупредил иностранных военных о последствиях за участие в параде Москвы

Иллюстративное фото: МИД Украины предупредил иностранных военных о последствиях за участие в параде Москвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Отправка "нейтральными" странами военных для участия в параде Москвы 9 мая будет расцениваться как нарушение их "нейтральности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Как отмечает МИД, сегодня против украинского народа, который является среди народов-победителей над нацизмом, ведется жестокая война, во время которой российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений.

"Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу на нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию", - добавляет МИД.

Ведомство отмечает, что:

  • участие иностранных военных в параде Москвы 9 мая неприемлемо и будет расцениваться как надругательство над памятью о победе над нацизмом;
  • отправка "нейтральными" странами военных для участия в параде будет расцениваться как нарушение декларируемой "нейтральности" и будет выглядеть как поддержка страны-террориста.

"Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", - отмечает МИД.

 

Парад в Москве на 9 мая

Парад российского диктатора Владимира Путина собирались посетить глава словацкого правительства Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. В частности сербские военные должны были принять участие в параде.

Позже стало известно, что Вучич внезапно заболел. В частности он прервал свой визит в США. В том же числе парад не посетит главы Минобороны Индии Раджнатх Сингха.

Тем временем в Китае подтвердили визит Си Цзиньпина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияМосква