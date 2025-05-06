МИД Украины предупредил иностранных военных о последствиях за участие в параде Москвы

Отправка "нейтральными" странами военных для участия в параде Москвы 9 мая будет расцениваться как нарушение их "нейтральности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Как отмечает МИД, сегодня против украинского народа, который является среди народов-победителей над нацизмом, ведется жестокая война, во время которой российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений.
"Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу на нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию", - добавляет МИД.
Ведомство отмечает, что:
"Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", - отмечает МИД.
Парад российского диктатора Владимира Путина собирались посетить глава словацкого правительства Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. В частности сербские военные должны были принять участие в параде.
Позже стало известно, что Вучич внезапно заболел. В частности он прервал свой визит в США. В том же числе парад не посетит главы Минобороны Индии Раджнатх Сингха.
Тем временем в Китае подтвердили визит Си Цзиньпина.
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