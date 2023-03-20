В МИД Украины назвали ожидания от визита главы Китая в Россию

Он отметил, что Украина внимательно следит за визитом лидера Китая в Россию.

"Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы она прекратила агрессивную войну против Украины", - сказал Николенко.

К тому же, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил во время телефонного разговора со своим китайским коллегой на прошлой неделе, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть стержнем всех дипломатических усилий.

"Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем для возобновления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в уставе ООН, и последней резолюцией ГА ООН по этому вопросу", - добавили в МИД.

Отметим, что лидер Китая Си Цзиньпинь уже прилетел в Москву. Он должен встретиться с Путиным в 15:30 по Киеву.

В Китае отмечают, что визит Си Цзиньпина преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам".

При этом международные аналитики считают, что Си может обсудить с Путиным схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения российских войск в Украину.

К тому же, лидер Китая может поговорить с Зеленским после встречи с Путиным.

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