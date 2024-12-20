МИД об ударе по Киеву: Путин подтвердил предоставленное ему вчера Зеленским "почетное звание"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

"Коварный удар по Киеву пятью баллистическими ракетами. Можно сказать, что Путин подтвердил присвоенное ему вчера президентом Украины "почетное звание", - подчеркнул Тихий.

Также он напомнил, что россияне этой ночью атаковали не только Киев, но и Херсон, Кривой Рог и другие города и общины.

При этом, как добавил спикер, в результате российского удара по Киеву сильно повреждено здание, где находится ряд посольств.

"Это абсолютно варварский удар России по дипломатическим учреждениям. Везде в мире это пересечение всех возможных красных линий и международных правил. Россия подтверждает свой статус абсолютного варвара", - отметил он.