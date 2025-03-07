В МИД рассказали о повестке дня переговоров с США и ответили, будут ли россияне

Он отметил, что работа команд Украины и США возобновилась. Тихий напомнил, что на следующей неделе планируется визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, после которого команда, которая будет сопровождать президента, останется для общения с американской делегацией.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина не получала информацию об участии россиян в переговорах.

"Мы такой никакой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", - сказал Тихий.

Он указал, что на повестке дня встречи будут украинско-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие, в центре разговора - путь к миру.



"Я думаю, что именно там стороны будут иметь возможность обсудить не через медиа, не через публичные заявления и в том числе не через мои заявления, а непосредственно лицом к лицу обсудить все вопросы повестки дня Украины и США и будем надеяться, взаимовыгодные решения и взаимовыгодные шаги, достичь каких-то взаимовыгодных шагов на этом пути. Мы положительно настроены в целом к этой встрече", - сказал спикер в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Тихий напомнил о предложении Зеленского по поводу тишины в воздухе и на море. По мнению спикера, встреча в Саудовской Аравии будет хорошей возможностью для обсуждения предложения президента Украины. Он добавил, что предложение Зеленского в ключе к тому подходу, который выражала новая администрация президента США.

"И я думаю, что в Саудовской Аравии будет прекрасный случай, чтобы подробнее говорить это предложение (относительно тишины в небе и на море - ред.), как его можно воплотить. Предложение абсолютно реально. Это в принципе, мы считаем, очень конструктивный подход со стороны Украины. взаимоприемлемо даже с Россией, потому что речь идет о взаимных мерах", - сказал Тихий.

Он выразил надежду, что можно будет достичь быстрых шагов на пути к миру. Спикер также поблагодарил США за поддержку Украины.

"Очень важно, чтобы за этим информационным всей круговерти, которая происходит, мы не забыли главное, что это стратегическое партнерство, оно в интересах обеих стран - Украины и США - оно очень важно. Кроме того, очень важно сохранение единства трансатлантического между Европой и Соединенными Штатами. Это наша позиция. Мы считаем, что надо сделать все, чтобы это единство укреплялось", - заявил он.

Что будет с соглашением

Спикер МИД подчеркнул, что Украина была готова подписать это соглашение о недрах с США и остается готовой. Однако он не раскрыл детали переговоров, чтобы "не влиять на эти чувствительные переговоры, которые сейчас происходят".

"Я думаю, что бесспорно эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одной из возможностей (чтобы подписать соглашение с США о минералах - ред.). Это правда. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, как дальше будут развиваться события", - сказал Тихий.