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В МИД раскритиковали президента Хорватии из-за скандального заявления о Крыме

Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Пророссийское заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым якобы уже не будет Украиной, неприемлемо. Политик фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов Хорватия тоже боролась за собственную независимость, как сейчас Украина. Николенко предположил, что с такой откровенно пророссийской риторикой Миланович в тот период вряд ли смог бы стать президентом Хорватии.

"Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что МИД считает неприемлемым высказывание хорватского лидера, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины. В то же время Николенко поблагодарил хорватов и правительство за поддержку.

"Вместо этого мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватского народа за непоколебимую поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", - отметил спикер МИД.

Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым уже не сможет быть частью Украины, а Россия, по его словам, опасна, однако этого никто не понимает.

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