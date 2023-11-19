В МИД раскрыли детали смертельной аварии с украинцами в Польше

МИД подтверждает, что в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет.

Остальные четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах соседних городов.

"На место ДТП выехал украинский консул для оказания украинцам консульской помощи. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими стражами порядка в контексте выяснения всех обстоятельств аварии, контролирует лечение пострадавших граждан", - отметил Николенко.

Что известно об аварии

Польские СМИ сообщили, что в воскресенье, 19 ноября, около 4.30 возле Грубешова (Люблинское воеводство) украинцы попали в ДТП. По данным журналистов, автобус внезапно съехал влево и врезался в дерево на обочине.

В результате аварии погибли две женщины и шестилетний ребенок. Их пытались реанимировать, но медики не смогли их спасти. Остальные пассажиры госпитализированы.

Фото: в Польше разбился автобус с украинцами (Gazeta Wyborcza)