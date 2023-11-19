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В МЗС розкрили деталі смертельної аварії з українцями в Польщі

Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

ДТП з українцями сталося у місцевості Вершині біля польського міста Грубешов. Мікроавтобус, який потрапив в аварію, був на українських номерах.

Про це РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

МЗС підтверджує, що внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років.

Інші четверо громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст. 

"На місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян", - зазначив Ніколенко.

Що відомо про аварію

Польські ЗМІ повідомили, що в неділю, 19 листопада, близько 4:30 біля Грубешова (Люблінське воєводство) українці потрапили у ДТП. За даними журналістів, автобус раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

Внаслідок аварії загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Їх намагалися реанімувати, але медики не змогли врятувати їх. Решту пасажирів госпіталізували.

 

Фото: у Польщі розбився автобус з українцями (Gazeta Wyborcza)

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