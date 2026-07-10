В МИД России определились, когда закончится война в Украине

Москва не собирается соглашаться с прекращением огня по линии фронта. Кремль и дальше будет пытаться достичь "целей СВО", заявил глава МИД Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

На совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш главный дипломат России Лавров сделал соответствующее заявление. Чиновник отметил, что Россия будет продолжать войну до полной капитуляции Украины.

Лавров в очередной раз сослался на слова диктатора Путина и напомнил о поставленных целях в июне 2024 года во время выступления Путина в Министерстве иностранных дел.

А диктатор РФ в тогдашнем выступлении настаивал на выводе украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия оказалась не в состоянии захватить, признании этих регионов и Крыма российскими, отказа Украины от вступления в НАТО. Также в очередной раз речь шла о мифической "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Путин утверждал, что после выполнения этих условий "немедленно" отдаст приказ о прекращении огня.

"Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достигать целей, поставленных еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел", - подчеркнул Лавров.