В МИД России определились, когда закончится война в Украине
Москва не собирается соглашаться с прекращением огня по линии фронта. Кремль и дальше будет пытаться достичь "целей СВО", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
На совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш главный дипломат России Лавров сделал соответствующее заявление. Чиновник отметил, что Россия будет продолжать войну до полной капитуляции Украины.
Лавров в очередной раз сослался на слова диктатора Путина и напомнил о поставленных целях в июне 2024 года во время выступления Путина в Министерстве иностранных дел.
А диктатор РФ в тогдашнем выступлении настаивал на выводе украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия оказалась не в состоянии захватить, признании этих регионов и Крыма российскими, отказа Украины от вступления в НАТО. Также в очередной раз речь шла о мифической "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Путин утверждал, что после выполнения этих условий "немедленно" отдаст приказ о прекращении огня.
"Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достигать целей, поставленных еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел", - подчеркнул Лавров.
Контекст новости
Мы уже сообщали, что Путин не планирует останавливать войну против Украины, несмотря на мирные усилия президента США Дональда Трампа. Есть фактор, укрепивший его решимость воевать дальше.
Тем временем глава МИД Польши Сикорский предупредил о новых угрозах для Европы со стороны РФ. Речь идет о провокациях и диверсиях против европейских стран.