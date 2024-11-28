В МИД "провели урок истории" для Фицо, который собрался ехать в Москву на 9 мая

Тихий отреагировал на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что он принял приглашение российского диктатора Владимира Путина посетить Москву 9 мая.

"Мы можем напомнить, что агрессией против Украины Кремль растоптал память о совместной борьбе во Второй мировой войне, борьбе с нацизмом", - отметил спикер МИД.

Он добавил, что Украина брала активное участие в победе над нацизмом и ее роль нельзя приуменьшать. Но Россия на протяжении большого количества лет пыталась украсть эту победу, что является оскорблением для миллионов украинцев, которые в той войне потеряли своих близких.

"Это оскорбление давно Путин нанес, но мы призываем всех наших партнеров и европейских лидеров вспомнить факты, заключающиеся в том, что общие потери, как вы знаете, точной цифры никто не знает, но она оценивается от 50 до 75 млн человек. И от 8 до 10 млн погибших это украинцы, почти четверть населения тогдашней Украины", - обратил внимание Тихий.

Также он подчеркнул, что в 1943 году почти каждый военнослужащий Красной Армии был выходцем из Украины.

"Поэтому у нас вопрос, а что это за празднование только в Москве и игнорирование роли Украины во Второй мировой войне. Может стоит заехать перед Москвой в Херсон, Запорожье, Харьков, Киев? В те города, по которым Вторая мировая прокатилась сначала с запада на восток, а затем с востока на запад", - обратился Тихий к Фицо.