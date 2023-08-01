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МИД работает над освобождением украинки, которую задержали во время протестов в Батуми

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Дипломаты пытаются освободить украинку Марину Чобанян, которую задержали во время акции протеста в грузинском городе Батуми.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Посольство Украины в Грузии занимается делом украинской гражданки, которая была задержана на акции протеста в г. Батуми. Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения", - заявил Николенко. 

Что предшествовало 

Напомним, 31 июля в грузинском городе Батуми начались протесты против российского лайнера, который должен быть зайти в местный порт. Тогда правоохранители задержали 23 человек, среди которых оказалась украинка Марина Чобанян. 

Ее адвокат в комментарии "Радио Свобода" рассказала, что Чобанян инкриминируют мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям.

В СМИ также появлялась информация о том, что украинке стало плохо в следственном изоляторе и ее госпитализировали в больницу

 

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