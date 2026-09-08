В МИДе объяснили, повлияет ли скандал с Мудрой на работу над спецтрибуналом для Путина

По его словам, работу над этим направлением ведет Департамент международного права МИД под руководством Антона Кориневича. В ведомстве считают, что основная правовая архитектура уже создана, поэтому в следующем году внимание должно сместиться на ее практическое воплощение.

"2027 год должен стать годом перехода от создания правовой архитектуры, и она создана за это время к реальному правосудию", - сказал Тихий.

Речь идет, в частности, об операционном запуске Специального трибунала и Международной компенсационной комиссии для Украины.

Что нужно для запуска трибунала

Украина сейчас работает со столицами стран-партнеров, чтобы они завершили необходимые внутренние процедуры для участия в механизме запуска трибунала. Речь идет о специальном расширенном частичном соглашении, которое ранее одобрили и подписали в Кишиневе.

По словам Тихого, на сентябрь 2026 года намерение присоединиться к рамочному частичному соглашению выразили 36 государств-членов Совета Европы, Европейский Союз, Австралия и Коста-Рика.

Четыре страны – Литва, Эстония, Норвегия и Швеция – уже завершили необходимые внутригосударственные процедуры.

Украина также должна ратифицировать соответствующее соглашение. Тихий сообщил, что МИД уже подготовил и предоставил необходимый пакет документов для присоединения.

Параллельно Киев работает над финансовой составляющей будущего института. Переговоры продолжаются с государствами, вносящими взносы в бюджет Совета Европы, а также с Нидерландами и ЕС.

В МИД отмечают, что бюджет трибунала должен быть реалистичным и предсказуемым, а также предусматривать возможность многолетнего планирования. При этом должно учитываться особое положение Украины как государства, ставшего жертвой агрессии.

"Сейчас идет такая очень практичная работа над этим бюджетом спецтрибунала", - отметил спикер.

Местом расположения трибунала уже определили Гаагу.

Повлияет ли уход Мудрой на работу

Отдельно Тихого спросили, может ли возникнуть пауза в создании трибунала после ухода Ирины Мудрой, долгое время занимавшейся вопросом международной ответственности России.

Он заверил, что этого не произойдет. По его словам, часть соответствующих функций принимает на себя Департамент международного права МИД.

"Работа эта продолжается, и она не сосредоточена на персонале, она все-таки системная", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что Украина продолжает вести эту работу как государство, поэтому кадровые изменения не должны привести к паузе или потере темпа.