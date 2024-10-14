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МИД ужесточил меры безопасности в зарубежных дипучреждениях: что известно

Понедельник 14 октября 2024 18:47
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МИД ужесточил меры безопасности в зарубежных дипучреждениях: что известно Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Более 60 зарубежных дипломатических учреждений Украины в понедельник, 14 октября, получили анонимные письма о заминировании зданий. В связи с этим МИД ужесточил меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"В понедельник, 14 октября, более шести десятков зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о заминировании зданий; это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим министр иностранных дел Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях.

"Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности. В редких случаях зарубежным дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок", - отметили в МИДе.

В ведомстве уточнили, что массированная волна анонимных сообщений о заминировании никак не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме.

МИД находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и целей скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов.

Напомним, сегодня мы сообщали, что посольство Украины в Австрии получило уведомление о возможном минировании здания. Это уже второе сообщение за последние 30 дней.

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