В МИД посоветовали кандидату в президенты Польши не подыгрывать России

В ведомстве считают, что такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедских украинско-польских отношений, общих ценностей свободы, демократии и справедливости.

"Показательно, что заявления господина Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле. Стоит напомнить, что именно Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства. Недопустимо делать заявления, которые подыгрывают этим усилиям врага", - отметили в МИД.

Дипломаты напомнили, что между украинской и польской сторонами продолжается конструктивный диалог уполномоченных органов власти по вопросам исторического прошлого.

"В очередной раз призываем польских политиков не использовать во внутриполитической борьбе тему сложных страниц исторического прошлого", - резюмировали в заявлении.