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В МИД посоветовали кандидату в президенты Польши не подыгрывать России

Фото: кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий (polsatnews.pl)
Автор: Наталия Гурковская

Заявление кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого по членству Украины в НАТО и ЕС недопустимо. Потому что подыгрывает РФ в попытках уничтожить обе страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

В ведомстве считают, что такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедских украинско-польских отношений, общих ценностей свободы, демократии и справедливости.

"Показательно, что заявления господина Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле. Стоит напомнить, что именно Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства. Недопустимо делать заявления, которые подыгрывают этим усилиям врага", - отметили в МИД.

Дипломаты напомнили, что между украинской и польской сторонами продолжается конструктивный диалог уполномоченных органов власти по вопросам исторического прошлого.

"В очередной раз призываем польских политиков не использовать во внутриполитической борьбе тему сложных страниц исторического прошлого", - резюмировали в заявлении.

 

 

Напомним, что оппозиционный кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. По его словам, "государство, которое не может ответить за свои преступления, не может быть частью альянсов".

В свою очередь, это заявление Навроцкого по Украине уже успели осудить в Польше. В частности, с жесткой критикой высказываний Навроцкого выступил премьер-министр Дональд Туск.

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