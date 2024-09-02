МИД Польши о заявлении Сикорского о сбивании ракет над Украиной: это личное мнение министра

"Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства", - сказал Вронский.

По его словам, позиция Сикорского состоит в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.

В то же время представитель польского МИД отметил, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".

"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", - добавил он.