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МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами

Фото: белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси за нарушение воздушного пространства страны военными вертолетами, охранявшими диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Павела Яблонского в эфире радио RMF 24.

Он отметил, что такие вещи происходят в каждой стране, а Варшава реагирует, делает выводы и укрепляет механизмы охраны границы. А союзники Польши были проинформированы о нарушении границы по военным каналам.

"Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни", - сказал Яблонский.

Отмечается, что разговор с белорусским дипломатом в МИД Польши был "очень коротким".

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", - сказал Яблонский.

Белорусской стороне были переданы и другие претензии. Польша отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в Беларусь наемников ЧВК "Вагнера", а также из-за попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

"Мы против этого и будем защищаться", - подчеркнул замглавы МИД Польши.

Белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей

Напомним, 1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами пролетали два боевых самолета Беларуси - Ми-24 и Ми-8. Однако власти Польши сначала заявили, что нарушения границы не произошло.

Позже в тот же день Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами. В ведомстве добавили, что НАТО было проинформировано об инциденте.

Сегодня стало известно, что белорусские вертолеты, нарушившие воздушную границу Польши, охраняли Александра Лукашенко. Диктатор находился в резиденции "Выскули", которая находится в 7,5 км от границы.

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