В МИД Польши отреагировали на скандальный плакат с призывом к Путину на протесте фермеров

В Министерстве иностранных дел Польши обеспокоены появлением на протестах фермеров антиукраинских лозунгов, а также тех, которые восхваляют российского диктатора Владимира Путина и войну, которую он ведет против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.
"Подобные действия выставляют в плохом свете Польшу - страну, которая первой помогла атакованной Украине - и поляков, принявших украинских беженцев. Важно, что они также дискредитируют самих организаторов протеста. Мы считаем, что это попытка захвата аграрного протестного движения крайними и безответственными группами, возможно, под влиянием российской агентуры", - подчеркнули в ведомстве.
Польский МИД призывает организаторов протестов выявить и устранить из своего движения немногих инициаторов этой и подобных акций.
"Нынешнее положение польских фермеров - следствие агрессии Владимира Путина против Украины и разрушения мировой экономики, а не потому, что украинцы защищаются от агрессии", - отметили в министерстве.
Вчера, 20 февраля, на протесте польских фермеров на границе с Украиной заметили плакат, на котором призывают российского диктатора Владимира Путина "навести порядок в Украине и Брюсселе". Рядом с ним был прикреплен флаг СССР.
Фото: плакат с призывом к Путину на протесте польских фермеров (скриншот с видео)
Ситуацию уже прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский. Он подтвердил, что против автора плаката будут приняты меры.
"Полиция и прокуратура производят действия против его автора. Согласия на такие преступные действия не будет", - написал он в Twitter.
В то же время, по неофициальным данным, на лицо, прикрепившее этот плакат, будет составлен протокол за пропаганду тоталитарного государственного устройства.
Позже полиция Польши сообщила, что в отношении мужчины, который является автором плаката, открыто уголовное производство.
"Нарушение закона и разжигание вражды недопустимы. Полиция отреагировала на скандальные лозунги во время протеста фермеров в Водзиславском районе", - говорится в сообщении.
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