В МИД Польши отреагировали на скандальный плакат с призывом к Путину на протесте фермеров

"Подобные действия выставляют в плохом свете Польшу - страну, которая первой помогла атакованной Украине - и поляков, принявших украинских беженцев. Важно, что они также дискредитируют самих организаторов протеста. Мы считаем, что это попытка захвата аграрного протестного движения крайними и безответственными группами, возможно, под влиянием российской агентуры", - подчеркнули в ведомстве.

Польский МИД призывает организаторов протестов выявить и устранить из своего движения немногих инициаторов этой и подобных акций.

"Нынешнее положение польских фермеров - следствие агрессии Владимира Путина против Украины и разрушения мировой экономики, а не потому, что украинцы защищаются от агрессии", - отметили в министерстве.

Что предшествовало

Вчера, 20 февраля, на протесте польских фермеров на границе с Украиной заметили плакат, на котором призывают российского диктатора Владимира Путина "навести порядок в Украине и Брюсселе". Рядом с ним был прикреплен флаг СССР.

Фото: плакат с призывом к Путину на протесте польских фермеров (скриншот с видео)

При этом организаторы протеста заявили, что каждый из участников сам несет ответственность за то, что написано на их плакатах.

Ситуацию уже прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский. Он подтвердил, что против автора плаката будут приняты меры.

"Полиция и прокуратура производят действия против его автора. Согласия на такие преступные действия не будет", - написал он в Twitter.

В то же время, по неофициальным данным, на лицо, прикрепившее этот плакат, будет составлен протокол за пропаганду тоталитарного государственного устройства.

Позже полиция Польши сообщила, что в отношении мужчины, который является автором плаката, открыто уголовное производство.

"Нарушение закона и разжигание вражды недопустимы. Полиция отреагировала на скандальные лозунги во время протеста фермеров в Водзиславском районе", - говорится в сообщении.