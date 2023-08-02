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В МИД Польши раскрыли детали вызова украинского посла

Фото: в МИД Польши раскрыли детали вызова украинского посла (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша назвала послу Украины Василию Зварычу свои ожидания от нашей страны во время вызова в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что Польша хочет хороших отношений с Украиной, которые должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов. 

В МИД призвали избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям. 

"Польша ожидает, что Украина будет готова учитывать нашу позицию по охране польского сельского хозяйства и другим вопросам. Сегодня эта позиция была передана послу Украины", - сказано в сообщении 

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад министр канцелярии президента Польши и руководитель Бюро по международной политике Марцин Пшидач заявил, что Украине стоит начать ценить ту поддержку, которую ей оказало его государство. 

Позже замглавы Офиса президента Андрей Сибига назвал такое заявление манипуляцией. Он отметил, что Украина ежедневно благодарит Польшу и другие страны за помощь. 

При этом в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Польши Бартоша Цихоцкого. Варшава ответила аналогичным шагом. 

Более детально о дипломатическом скандале между странами можете узнать в материале РБК-Украина

 

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